Подготовка к встрече глав МИД стран Нормандского формата продолжается - Кулеба

"Подготовка встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата продолжается. Сейчас наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров (глава МИД РФ – ред.) подтвердит участие в этой встрече, нам есть о чем говорить", - сказал Кулеба на брифинге в четверг в Киеве.

"Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров Нормандского формата, то есть определенное движение на нормандском треке возобновилось после окончания лета. И мы готовы к этой встрече министров как можно скорее, то есть по содержанию нам не нужно готовиться, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору. Главное, чтобы господин Лавров решился сесть за стол переговоров и нашел время в своем насыщенном графике", - добавил министр.

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