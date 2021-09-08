Конкурс на четырех членов набсовета "Нафтогаза" должен быть объявлен на протяжении недели – премьер

"Поручил первому вице-премьеру-министру экономики Алексею Любченко на протяжении недели обеспечить объявление конкурса по отбору четырех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", – написал он в своем Телеграм-канале 7 сентября.

Согласно сообщению, поручение отдано во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля текущего года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, введенного в действие указом президента Украины № 452 от 28 августа 2021 года.

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