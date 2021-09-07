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Работа учебных заведений в "желтой" зоне возможна при 80% вакцинированного персонала, в "красной" – запрещена, кроме детсадов и 1-4 классов

07.09.2021 / 17:16
Министерство здравоохранения Украины обнародовало критерии перехода учебных заведений на дистанционную форму работы в зависимости от эпидемической ситуации.

Согласно сообщению на сайте ведомства 6 сентября, при "зеленом" уровне эпидопасности посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. При этом обязательным остается соблюдение противоэпидемических мер.

При "желтом" и "оранжевом" уровне эпидопасности посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс проходит как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением противоэпидемических требований. Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет в рамках действующего законодательства.

В "красной" зоне посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.

Источник

школы, коронавирус
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