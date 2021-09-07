На Афоне удалось найти возможную пещеру украинского подвижника и писателя-полемиста XVII святого Иоанна Вишенского

Украинский историк и исследователь афонского наследия Сергей Шумило нашел на Афоне пещеру, где предположительно мог нести подвиг затворничества выдающийся украинский святой, афонский старец и писатель-полемист XVII века преподобный Иоанн Вишенский.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Сергея Шумило, найденная монашеская пещера находится недалеко от Зографского монастыря.

«Имя этого выдающегося украинца (преподобного Иоанна Вишенского - ред.) хорошо известно из школьных уроков украинской литературы, в советские времена это был единственный церковный автор, чудом оставшийся в школьной программе, несмотря на бешеную атеистическую цензуру и пропаганду. Однако мало кто знал, что на самом деле Иван Вишенский не просто писатель-полемист, но и афонский схимник, который на Афоне прожил более 40 лет. Последние годы жизни он провел в пещерном затворе в пещере рядом с Зографским монастырем, подписываясь в своих посланиях как «Иоанн Русин, пещерник Зографский», - рассказал Сергей Шумило.

Историк объяснил, что до недавнего времени существовала версия, что пещера, в которой возможно подвизался старец Иван Вишенский, это та, в которой до того подвизался преподобный Косьма Зографский (известна как «пещера Косьмы Зографского»), однако данное предположение не удалось подтвердить, поскольку в той пещере не сохранились следы длительного проживания людей.

Сергей Шумило считает, что обнаруженная Зографская пещера больше подходит под условия строгой затворнической жизни подвижника: она расположена вверх от Зографского монастыря, по тропе от Зографа в монастырь Костамонит, на крутом склоне над «Зографской рекой», а для того, чтобы спуститься в пещеру от тропы, нужно привязывать веревки к деревьям и по ним спускаться вниз по склону в пещеру.

«Подвижник, который уходил в затвор в эту пещеру, был отрезан от мира, а пищу мог получать только по веревкам, которые ему спускали сверху вниз в пещеру. Внутри скальная пещера естественного происхождения была обустроена для жизни, имела несколько небольших «комнат», обложенных камнями с глиной и даже частично оштукатуренных и побеленых, также были оконные проемы, сохранилась копоть от костра. Все свидетельствует о том, что в этой пещере долгое время жили и молились затворники. Болгарскими коллегами обнаружены даже остатки керамики. Возможно, это и есть пещера нашего святого земляка преподобного Ивана Вишенского Святогорца», - предполагает историк.

Исследователь афонского наследия надеется, что в будущем удастся более тщательно изучить пещеру, где предположительно мог подвизаться украинский старец и писатель-полемист Иван Вишенский.

«Во всяком случае, сам Иван Вишенский оставил неопровержимые свидетельства, что последние годы жизни провел в пещерном затворе в пещере Зографского монастыря. Поэтому упомянутая им пещера однозначно должна быть рядом с Зографским монастырем (хотя, не исключено, что в разные периоды он мог жить в затворе в различных пещерах Зографского монастыря)», - подытожил историк.