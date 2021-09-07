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Митрополит Антоний объяснил, что поможет избежать искушений

07.09.2021 / 17:45
Митрополит Антоний объяснил, что поможет избежать искушений
Источник: Центр информации УПЦ
Анализируя само понятие «европейские ценности», владыка отметил, что их фундаментом является принцип абсолютной свободы человека

Лучшим способом избежать искушений является полноценная церковная жизнь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в интервью запорожской епархиальной газете «Летопись Православия», комментируя изменения в общества в угоду «европейским ценностям».

Анализируя само понятие «европейские ценности», владыка отметил, что их фундаментом является принцип абсолютной свободы человека.

«Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Как мне кажется, подобную аналогию можно провести и с принципом абсолютной свободы. Ведь источник, из которого она проистекает, далек от идеала. В Псалтири об этом говорится прямо: «Всяк человек ложь» (Пс. 115:2). Данная мысль основывается на том, что наша природа повреждена, мы постоянно подвержены грехам и нам проще следовать своим страстям, нежели им противостоять», - отметил митрополит Антоний.

Владыка выразил мнение, что человек, как «слабый с духовной точки зрения сосуд» не может найти в себе силы, чтобы во благо употребить абсолютную свободу, и она «начинает служить не каким-то высоким целям, а грехам и страстям», что приводит целые народы и цивилизации к духовному кризису, а затем катастрофе.

«Можно ли попытаться разорвать этот порочный круг? Конечно, можно. Но для этого нужно поставить Бога во главе как своей жизни, так и во главе системы своих ценностей. Только с Его помощью человек обретает силы для того, чтобы употреблять дарованную свободу в правильном, эффективном и достойном ключе. Черпать же эти силы помогает нам Церковь: через Таинства и общее служение в делах любви. Именно поэтому и можно сказать, что лучшим способом избежать искушений является принцип жить полноценной церковной жизнью», - подытожил митрополит Антоний.

 

Источник: Inpress.ua
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