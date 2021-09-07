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Монастырский согласовал назначение нового главы внутренней безопасности Нацполиции

07.09.2021 / 16:14
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский согласовал назначение нового главы внутренней безопасности Национальной полиции. Им стал Евгений Пикалов.

Об этом шла речь в интервью главы МВД для "Интерфакс-Украина".

По его словам, это профессиональный и честный человек, с опытом работы в СБУ, Генпрокуратуре и МИД.

"Я также согласовал назначение нового начальника Департамента внутренней безопасности Нацполиции Евгения Пикалова", - сообщил Монастырский.

Его задача - обеспечить превенцию коррупции в полиции, безжалостно привлекать к ответственности всех, кто нарушает закон, считает глава МВД.

Он считает, что это не последние изменения, "будут и другие, основанные на изучении личных дел и результатов работы на занимаемых должностях".

Источник

полиция, Монастырский
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