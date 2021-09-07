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Глава МВД: Ключевые вопросы я согласовываю напрямую с президентом

07.09.2021 / 16:43
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что все ключевые вопросы работы министерства обсуждает лично с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил Монастырский в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Приоткрою секрет, внутреннюю кухню нашего общения. Когда мне было предложено возглавить МВД, это предложение делал президент лично. Моей встречной просьбой было то, что я бы хотел ключевые проекты и процессы обсуждать также лично с президентом.

Могу подтвердить, что на протяжении этих приблизительно 50-ти дней пребывания на должности я имею возможность обсуждать все ключевые вопросы конкретно с президентом и премьер-министром".

По словам Монастырского, в целом общение с Офисом президента происходит, как правило, на уровне руководителя полиции или зама руководителя полиции по координационным вопросам, за которые ответственный Офис президента.

"Те вопросы, которые являются ключевыми, – а такие вопросы проходят через министра, – я согласовываю напрямую с президентом", - подытожил глава МВД.

Напомним, 16 июля 2021 года Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

15 июля парламент отправил в отставку Арсена Авакова, который возглавлял МВД более 7 лет.

Источник

президент, Монастырский
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