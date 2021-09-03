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Митрополит Антоний рассказал о христианском отношении к природе

03.09.2021 / 18:10
Митрополит Антоний рассказал о христианском отношении к природе
Источник: Центр информации УПЦ
Сознательное небрежение таким даром, как природа, является неразумным, а по сути - губительным

Примеры житий святых показывают, что гармония с природой возможна, она естественна и благословенна Богом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Святые кормили диких животных, которые чувствовали законную власть от Бога в них, и покорно склоняли головы перед многими людьми святой жизни», - отметил митрополит Антоний.

Говоря о православном отношении к природе и изменениям климата, угрожающим катастрофами планетарного масштаба, владыка подчеркнул, что антропологический фактор значителен, но не определяющий, а в истории зафиксирована цикличность подобных изменений.

«Сознательное небрежение таким даром, как природа, является неразумным, а по сути - губительным. Учитывая растущие масштабы потребления, запросы, стандарты жизни, человек должен ответственно подходить к дарованному ему окружающему миру. Венец творения - человек - явился самым страшным хищником, и невольно веришь, что земля пытается отрясти с себя его как некоего паразита», - отметил управделами УПЦ.

Владыка призвал осознавать ответственность за свою душу и мир, в котором мы живем.

«Главным врагом природы является человек, но при других обстоятельствах, при правильном отношении, человек является законным ее хозяином и защитником. Поэтому главное для нас - возделывать свою душу и ухаживать по мере сил за вверенным нам на время окружающим миром. Ведь за все придется держать ответ», - сказал митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
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