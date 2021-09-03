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США разочарованы решением России по миссии ОБСЕ на границе

03.09.2021 / 17:56
Соединенные Штаты Америки разочарованы ситуацией с миссией ОБСЕ на границе Украины и РФ. Россия сегодня отказалась продлевать действие мандата пограничной миссии.

Об этом сообщает  посольство США в Киеве.

"Мы очень разочарованы сегодняшним решением России заблокировать возобновление мандата миссии - ключевой меры по укреплению доверия", - заявили в дипломатическом представительстве.

В то же время США выразили поддержку работе главы пограничной миссии и ее работникам, которые "работали в Украине в очень сложных условиях".

Напомним, в украинском МИД отказ от продлением мандата миссии ОБСЕ назвали желанием России осуществить очередную эскалацию конфликта на Донбассе.

Источник

США, РФ
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