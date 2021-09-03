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Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле страданий

03.09.2021 / 17:15
Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле страданий
Источник: Центр информации УПЦ
Силы нести свой крест может дать только вера, а страдания - временны

Преодолевая скорби, человек очищается от грехов и рождается душой для новой жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Все, что существует в этом мире, так или иначе проходит путь страданий, которые невозможно избежать никому. Не только человек мучается на земле. Посмотрите какие страдания претерпевают животные, птицы, рыбы. По-своему страдает весь тварный мир. Всеобщий смысл страдания всего творения от нас скрыт Промыслом Божиим. Но зато нам открыто то, зачем это нужно человеку. Апостол Павел объясняет - для обновления. По сути, родившись телом в земном мире, мы продолжаем рождаться в нем душой. И процесс этих родов тяжелый и мучительный», - объяснил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что силы нести свой крест может дать только вера, а страдания - временны.

Митрополит Лука напомнил, что изменение себя - постепенный процесс.

«Невозможно за пару сезонов стать святым. Не нужно впадать в отчаяние, если грех еще проявляет свою власть над нами. Это лишь стимул к тому, чтобы мы воспылали к нему гневом и ненавистью. Именно для этого Бог дал эту силу раздражительной части души», - сказал архиерей.

Он обратил внимание, что нельзя выливать гнев на людей и на те обстоятельства жизни, которые приносят нам скорбь.

«Если мы возненавидим следствие вместо причины, то только приумножим в себе грех и нанесем душе большой вред. Причина любого проявления греха находится только в одном месте – в нашем сердце. Туда должно быть направлено все наше внимание.  А люди и обстоятельства жизни - это лишь инструменты Промысла Божия, которые помогают выявлять те болезни, которые живут в нашей душе. Спасаться тоже нужно уметь правильно, чтобы не растратить попусту энергию души и годы жизни», - подытожил владыка.

Источник: Inpress.ua
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