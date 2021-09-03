В Винницкой епархии УПЦ рассказали о жизни приходов, храмы которых отобрали активисты ПЦУ

На Виннитчине верующие Украинской Православной Церкви строят храмы и продолжают молитву, несмотря на рейдерские захваты активистов ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, об этом рассказал секретарь епархии архимандрит Аркадий (Сенчуковский) для «Правмира».

По словам архимандрита Аркадия, к концу 2018 года в Винницкой епархии было 280 священнослужителей. В ПЦУ вместе с митрополитом Симеоном ушли 20: архимандрит, 16 протоиереев, иерей и два диакона. К настоящему моменту три священника и диакон вернулись в лоно Украинской Православной Церкви. Сторонникам ПЦУ удалось забрать у верующих 28 храмов. Десять общин сохранили литургическую жизнь, еще две - свое присутствие в храмах, юридически им уже не принадлежащих.

«Сторонники ПЦУ забрали храмы, территорию возле храмов, но они не забрали людей. Люди остались с нами. И это очень важно. Общины сохраняют свою литургическую жизнь, объединяются возле новых настоятелей. Ищут возможность постройки нового помещения храма или временно приспосабливают какие-то здания и живут полноценной литургической жизнью. То есть такие ситуации консолидируют Церковь, очищают ее, закаляют и учат нас находить выходы, принимать правильные решения», - поделился секретарь епархии.

С марта 2019 года Иоанно-Богословская община села Бохоники служит в приспособленном здании бывшей школы. Именно здесь община когда-то и зародилась - здание передали в пользование верующим в 1994 году и богослужения в нем продолжались несколько лет, пока люди строили новый храм. В 2019-м храм отобрали, и прихожане вернулись туда, где начинали.

В поселке Стрижавка после ухода прежнего настоятеля в раскол община УПЦ молится во временном Успенском храме-вагончике. Старинный Успенский храм, переведенный в ПЦУ, сейчас стоит закрытый.

В селе Коло-Михайловка (часть поселка Стрижавка) община УПЦ возводит новый храм.

«Это будет праздник для всего села. Я понимаю, что многим не комфортно в обычном доме. Но главное - люди в большинстве остались верными Украинской Православной Церкви», - подчеркнул настоятель Покровской общины, священник Николай Строк.

В Винницкой епархии отметили, что прощение и молитва помогают преодолеть испытания.

«О тех, кто дал слабину и ушел в раскол, мы скорбим и молимся, чтобы Господь им дал покаяние, чтобы они исправились, почувствовали душой, где есть Христос, а где Его нет. Чтобы не погибли во грехе. И люди одумываются. Из раскола возвращаются иногда даже те, кто долго там был. Таких примеров много», - подытожил секретарь Винницкой епархии архимандрит Аркадий (Сенчуковский).