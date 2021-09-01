Через 20 лет в Украине может не быть зимы - Кульбида

Такое мнение директор Укргидрометцентра Николай Кульбида выразил в интервью изданию Парламент.UA.

"Глобальное потепление, конечно, не могло обойти Украину. Скажу больше, наше государство относится к тем странам, в которых оно весьма ощутимо - среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилось на 1,6-1,7 градуса Цельсия", - сообщил Кульбида.

По его словам, теплый летний период ежегодно в среднем увеличивается на 10-15 дней, а зимний сокращается.

"Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - отметил Кульбида.

Напомним, команда ученых из американского Северо-Западного университета в ходе исследования выявили, что глобальные климатические изменения к 2100 году безвозвратно изменят до 95% поверхности Мирового океана, сделав их непригодными для жизни.

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