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С 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов для предупреждения распространения СOVID-19 - КГГА

01.09.2021 / 16:48
В Киеве установлен ряд запретов, которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивного-ресурсных центрах с 1 сентября для предупреждения распространения СOVID-19.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Первого сентября в учебные заведения вернутся дети. Наша задача как городской власти - максимально обезопасить их от рисков заболеть, сделать все, чтобы минимизировать риски распространения СOVID-19 в учебных заведениях. Для этого постоянная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение и ввела ряд запретов, которые помогут войти учебным заведениям в учебный процесс с минимальными рисками распространения коронавируса", - приводит слова Поворозника пресс-служба КГГА.

В соответствии с протоколом №53, с 1 сентября в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), высшего образования независимо от форм собственности, и инклюзивного-ресурсных центрах, в случае установления "зеленого" уровня эпидемиологической безопасности: запретят: проведение массовых мероприятий без одетых всеми участниками средств индивидуальной защиты; вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования; индивидуальное посещение заведений родителями и пребывание в учебном заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

В случае установления "желтого" и "оранжевого" уровней эпидопасности запретят посещение учебных заведений соискателями образования и проведения в учебных заведениях массовых мероприятий с участием соискателей образования в случае отсутствия у более 20% персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;

Также будет запрещено проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием соискателей образования с более чем одной группой и в присутствии зрителей; посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса; вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования; индивидуальное посещение заведений родителями соискателей образования без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19.

В случае установления "красного" уровня эпидбезопасности запретят посещения заведений независимо от форм собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при наличии более чем у 80% персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.

Кроме того, в случае установления "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической обучение должно быть организовано в смешанном (комбинированном) формате - как дистанционно, так и в учебном заведении.

Согласно документу, необходимо обеспечить организацию проведения родительских консультаций / сборов в онлайн режиме.

Сейчас на территории Украины установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности.

Источник

Киев, СOVID-19
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