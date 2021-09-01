Митрополит УПЦ рассказал, как готовят к служению будущих священников

Нужно ценить время, отведенное для приобретения духовных знаний, и ответственно относиться к церковному служению.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на uchkom.church.ua, об этом сказал глава Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ митрополит Климент в поздравлении с началом нового учебного года ректорам, преподавателям и воспитанникам духовных школ.

Митрополит обратил внимание на то, что цель пребывания в духовных школах состоит не в формальном изучении дисциплин, а «в подготовке себя к дальнейшему служению на пользу Святой Церкви» и обретении способности уверенно свидетельствовать о Христе.

«Нужно помнить, что сегодня, в современную эпоху, чтобы достойно отвечать на вызовы, необходимо быть всесторонне развитым человеком, который сможет «всякому, кто спрашивает о надежде дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15)», – отметил владыка.

Упомянув наставление апостола Павла (Еф. 5:16), он призвал учащих и учащихся ценить время, которое Господь отмерил им находиться в стенах духовных школ, и с ответственностью относиться к своему церковному служению.

Архиерей пожелал всем «всесильной помощи Божией в нелегком и ответственном деле духовного образования» и отдельно поздравил тех, кто впервые переступил порог духовной школы.

«Приступайте, как говорит святой апостол Павел, «с искренним сердцем, с полною верою» (Евр. 10:22) к благодатному труду на ниве духовного просвещения. Желаю всесильной помощи Божией в постижении вечных истин христианского вероучения», – призвал митрополит Климент