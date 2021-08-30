Священник УПЦ объяснил, почему невозможно развенчаться

В Православной Церкви нет и никогда не было понятия «развенчания».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих.

Священник пояснил, что это скорее народный разговорный термин, обозначающий церковное благословение на второй брак.

«Венчание – это неизгладимое Таинство, и не существует никакого чина, его аннулирующего. Есть лишь практика, когда один из супругов, уже по факту распавшегося брака, обращается к епархиальному епископу за благословением на венчание во второй раз, при этом обязательно указывает объективную причину развода», - сказал он.

Отец Владимир добавил, что причина развода на подобие «не сошлись характером» не рассматривается как объективная.

«К сожалению, молодожены далеко не всегда понимают глубину и смысл Таинства Венчания, относятся к нему как к красивому обряду, некоему религиозному атавизму или атрибуту культуры. От этого и возникает иллюзия, что «развенчаться» можно так же легко, как и обвенчаться. В формальном плане «развенчаться» действительно проще, не нужно «отстаивать» богослужение, «терпеть» не всегда понятный церковнославянский язык и нравоучения священника, но при этом нужно помнить, что в любом случае расторжение христианского брака – это всегда следствие греховных действий супругов», - сказал он.

Священник считает, что главным «веществом», скрепляющим христианский брак, является любовь, а когда встает вопрос развода, то не стоит торопиться, возможно, ситуацию еще можно спасти.

«В счастливом союзе мужчины и женщины любовь – это не всегда удовольствие и наслаждение, чаще – это постоянный труд, но в этом труде и заключается само счастье. Тот, кто живет только ради себя, не может быть по-настоящему счастливым. В браке человек спасается жертвенностью ради любимого», - объяснил священник.

Он добавил, что если от прежних отношений остается лишь одно «пепелище», а развод представляется единственным средством решения сложившейся проблемы, то Церковь допускает возможность вступления христиан во второй брак. «Но при этом важно помнить, что данная мера – средство снисхождения, а не норма», - подчеркнул отец Владимир Долгих.