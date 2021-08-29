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В Одессе 3 тыс верующих УПЦ прошли в марше за традиционные семейные ценности

29.08.2021 / 16:15
В Одессе 3 тыс верующих УПЦ прошли в марше за традиционные семейные ценности
Источник: Центр информации УПЦ
Слоган «Православной семья - крепкая Украина» стал главным месседжем православных одесситов не только для Одессы, но и для всей Украины

В Одессе 3 тыс верующих Украинской Православной Церкви прошли маршом в поддержку традиционных семейных ценностей «Мы за наши семейные ценности».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhiya.od.ua, марш прошел по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела в рамках проекта #ДоброОбъединяет.

Участники прошли от Спасо-Преображенского кафедрального собора по центральным улицам Одессы до памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре, где участников шествия ожидала концертная программа, выступление хора «Миротворцы».

Слоган «Православной семья - крепкая Украина» стал главным месседжем православных одесситов не только для Одессы, но и для всей Украины.

Участники мероприятия поблагодарили организаторов за концерт, угощения и развлечения для детей.

Источник: Inpress.ua
семья, УПЦ, одесская епархия
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