Войти | Зарегистрироваться
21:54

суббота,
28 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ рассказал о жизни и тайне Успения Божией Матери

28.08.2021 / 21:20
Предстоятель УПЦ рассказал о жизни и тайне Успения Божией Матери
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий призвал в день праздника Успения Пресвятой Богородицы «особенно молиться Божией Матери, чтобы Она помогала в скорбях, болезнях, испытаниях, чтобы мы переносили их так достойно, как Она их переносила»

Человеческие скорби – ничто по сравнению с болью, перенесенной Божией Матерью.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в Киево-Печерской лавре.

Предстоятель УПЦ рассказал о последних днях жизни и удивительной тайне Успения Пресвятой Богородицы.

Как отметил архипастырь, апостолы поняли, что Господь забрал тело Своей Пречистой Матери на Небо.

«Потому что Матерь Божия была киотом, в котором уместился невместимый Бог, была тем сосудом, в котором хранилась манна вечной жизни. От Божией Матери снова сходила жизнь для всего человечества», – сказал Блаженнейший.

По словам архипастыря, Матерь Божия пребывает на Небе и молится за всех людей, «которые уважают Ее Сына, которые веруют в Ее Сына как Сына Божия, как Спасителя мира, и которые обращаются к Пресвятой Деве Марии с молитвой о Ее помощи».

Митрополит Онуфрий призвал в день праздника Успения Пресвятой Богородицы «особенно молиться Божией Матери, чтобы Она помогала в скорбях, болезнях, испытаниях, чтобы мы переносили их так достойно, как Она их переносила».

«Она видела, как обижают ее Сына, который был безгрешен, который был абсолютная любовь, который нес людям только добро и любовь, а люди Ему за это платили только злом. Она видела это, и ее сердце словно пронзало оружие. Просим, чтобы Матерь Божия и нам помогала терпеть скорби, которые по сравнению с ее скорбями ничто, но для нас они – проблема, чтобы Матерь Божья помогала терпеть, прощать, любить, как заповедал Господь», – подытожил Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий, Успение Богородицы
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.