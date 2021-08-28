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Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле Успения Богородицы

28.08.2021 / 16:20
Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле Успения Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Успения Божией Матери - это переход Богородицы с земли на небо

Успение Божией Матери - это переход Богородицы с земли на небо, она как бы уснула дивным сном.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».
 
Предстоятель УПЦ поздравил всех с праздником Успения Пресвятой Богородицы и напомнил дивную тайну Ее Успения.

Как пояснил архипастырь, Успения Божией Матери - это переход Богородицы с земли на небо, но не называем это смертью, потому что она как бы уснула дивным сном. «Мы, грешные, умираем в конвульсиях, нас смерть мучает, а Богоматерь якобы заснула. Во время этого Успения Пресвятая Богородица отдала Себя в руки Божии», - отметил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий призвал всех: «Успение является ярким примером того, что Господь Своим воскресением уничтожил смерть и отнял у ада его силу. Нужно благочестиво жить на земле и просить Божию Матерь, чтобы Она заступилась перед Богом за нас грешных и подарила великий дар, чтобы наш переход от земли на Небо был не страшной смертью, а успением, которое приводит человека к вечной жизни и блаженству».

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий, Успение Богородицы
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