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В УПЦ новый епископ - Коктебельский

28.08.2021 / 14:55
В УПЦ новый епископ - Коктебельский
Источник: Центр информации УПЦ
Архимандрит Агафон (Опанасенко) 17 августа на заседании Священного Синода УПЦ избран епископом Коктебельский, викарием Феодосиевской епархии

В Украинской Православной Церкви совершили архиерейскую хиротонию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, архиерейская хиротония архимандрита Агафона (Опанасенка) во епископа Коктебельского, викария Феодосиевской епархии состоялась за богослужением в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Перед началом Божественной литургии священнослужители УПЦ совершили особый чин, который является частью архиерейской хиротонии. Кандидат во епископы произнес исповедание веры и дал обет беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и отцов Церкви. Чин завершился многолетием Предстоятелю, архиереям, церковному народу и ставленнику.

В завершение богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил епископу Агафону архиерейский жезл, после чего епископ, по традиции, подал верующим свое первое архипастырское благословение.

Архимандрит Агафон (Опанасенко) 17 августа на заседании Священного Синода УПЦ избран епископом Коктебельский, викарием Феодосиевской епархии.

Наречение во епископа состоялось накануне 27 августа, в Успенском соборе лавры.

*** Епископ Агафон (Опанасенко) родился 13 ноября 1977 года в Харькове.

С 2003 по 2004 года являлся преподавателем Харьковской духовной семинарии.

6 июля 2004 года был принят в число братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры на послушание клиросного правого клироса.

20 сентября 2004 года архиепископом Вышгородским Павлом пострижен в рясофор с именем Вячеслав, в честь благоверного князя Вячеслава Чешского. 11 октября того же года митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином рукоположен в сан диакона в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

23 марта 2005 года архиепископом Вышгородским Павлом пострижен в мантию с именем Агафон, в честь преподобного Агафона Печерского.

11 сентября 2006 года архиепископом Вышгородским Павлом рукоположен в сан иеромонаха в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

28 августа 2015 года возведен в сан архимандрита.

Нес послушания: клиросного, помощника благочинного, а с 20 декабря 2018 года – ризничного Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, УПЦ, Успение Богородицы
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