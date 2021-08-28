Зеленский подписал закон о реструктуризации "газовых" долгов на 100 миллиардов

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект №3508-д Рада приняла в целом 14 июля, 29 июля его подписал глава ВР Дмитрий Разумков.

А 27 августа закон возвращен с подписью от президента.

Так, законом предлагается:

перенести расчетную дату урегулирования задолженности с 1 июля 2016 года на 1 июня 2021 год;

разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени;

верифицировать и урегулировать за счет госбюджета задолженность по разнице в тарифах на теплоэнергию, отопление, снабжение горячей воды и т.п., которая образовалась до или после 1 января 2016 года;

приостановить производство и меры по принудительному взысканию задолженности, в том числе по договорам с "Нафтогазом" и операторами газораспределительных сетей.

В сентябре в Раде будет зарегистрирован второй законопроект, содержащий изменения в госбюджет. В частности, проверенные государством суммы, которые подлежат компенсации, и определенные под контролем Минфина источники погашения.

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Напоминаем: Верховная Рада на заседании 14 июля одобрил законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ - они превышают 100 млрд грн.

К началу отопительного сезона Минэнерго и Минрегион должны принять все необходимые меры, чтобы урегулировать вопрос задолженности производителей тепловой энергии.

Кабинет Министров на заседании 26 мая поручил ряду министерств и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязательств, а также обеспечить ТКЭ газом по договорам.

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