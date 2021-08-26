Войти | Зарегистрироваться
16:36

четверг,
26 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кучма считает, что Крым оккупировали из-за того, что Украина не защитила свои территории

26.08.2021 / 15:54
Оккупация Крыма в 2014 году произошла по причине того, что Украина не стала защищать свои территории, считает второй президент Украины (1994 - 2005 гг.) Леонид Кучма.

"Касательно причин - они… диаметрально противоположны. Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась из-за того, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению", - сказал Кучма в интервью изданию "Украинская правда".

По его словам, если бы Украина также не защищала территории на Донбассе, то "не было бы войны и Украины никакой не было".

"…Была бы одна большая Малороссия", - подчеркнул он.

Кучма убежден, что Крым именно оккупирован, а не аннексирован.

"Аннексия - это же якобы навсегда... А вот оккупация - это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться", - подытожил второй президент.

Источник

Крым, Кучма
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.