Кулеба отметил негативную реакцию РФ на саммит Крымской платформы

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает. Короче говоря: Слава Украине!", - написал Кулеба в Facebook 25 августа.

Глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал, что о Крымской платформе вышло более 300 публикаций в изданиях почти 50 стран мира от северной и центральной Америки в юго-восточной Азии. "Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, которые побывали на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе", - отметил министр.

Кулеба также напомнил, что в саммите приняли участие 46 иностранных делегаций.

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