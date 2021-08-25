Блинкен в День Независимости Украины: мы продолжим поддерживать украинский народ в его евроатлантических устремлениях

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"Талибан" после 31 августа может запретить эвакуацию из Кабула
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Кто самый богатый человек мира: Forbes обновил рейтинг
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МВФ объявил о начале распределения SDR в $650 млрд
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
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В "Борисполе" наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину - СБУ
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В Познани столкнулись трамваи, десятки пострадавших
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В Киеве прошла первая репетиция парада ко Дню Независимости
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Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
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Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос
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