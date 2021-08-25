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Блинкен в День Независимости Украины: мы продолжим поддерживать украинский народ в его евроатлантических устремлениях

25.08.2021 / 14:47
США продолжат поддержку евроатлантической интеграции Украины и борьбы с российской агрессией, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях по достижению ваших евроатлантических устремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины и защите от агрессии России. Ваши текущие усилия по реформированию являются ключом к достижению этих целей, и мы остаемся вашим близким партнером в вашей работе по продвижению усилий по борьбе с коррупцией, содействию экономическому росту и выполнению обещаний Революции достоинства", - подчеркивается в заявлении Блинкена ко Дню Независимости Украины, обнародованном пресс-службой Госдепартамента США 24 августа.

Блинкен отметил, что США привержены укреплению отношений с Украиной.

"Мы твердо убеждены в том, что демократическая, процветающая и безопасная Украина отвечает интересам не только народа Украины, но также Соединенных Штатов и международного сообщества", - подчеркнул он.

Источник

США, Блинкен
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