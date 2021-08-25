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ТКГ проведет заседание на уровне глав делегаций 26 августа

25.08.2021 / 14:16
Трехсторонняя контактная группа 25-26 августа возобновляет работу после перерыва, сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ в соцсети Facebook.

"Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа - заседание в подгруппах, 26 августа - общее заседание на уровне глав делегаций", - указывается в сообщении.

Ожидается, что на повестку дня будут вынесены такие вопросы, как имплементация Минских соглашений, включая политические аспекты, и итогов Парижского саммита, обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня и обновление плана разминирования, а также восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории, экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, и др.

Источник

Донбасс, ТКГ
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