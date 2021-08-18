Минздрав ввел норму по вакцинации: сколько прививок должны делать за день

Об этом свидетельствует текст распоряжения.

Руководители работ по ликвидации последствий вспышки коронавирус должны формировать еженедельные планы по охвату вакцинацией от коронавируса. Минимальное количество сделанных прививок в день должно быть:

50 и больше - для пункта прививки;

50 и больше - для одного центра вакцинации;

100 и больше - для одной мобильной бригады.

Руководители должны будут ежедневно мониторить выполнение этих показателей и информировать Министерство здравоохранения о достижении еженедельных планов по охвату вакцинацией.

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