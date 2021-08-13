Суд завершил следствие в деле об убийстве Вороненкова и перешел к дебатам

Об этом сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

"Прокурор в ходе прений попросил суд признать обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Дениса Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенном на заказ (ч.5 ст.27 п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины) и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Кроме того, признать одного из обвиняемых также виновным в незаконном хранении оружия, назначив последнем наказание в виде 3 лет лишения свободы (ч 1 ст.263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты.

Как сообщалось, Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы Вороненкова был сообщник – Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля. Другой задержанный – Александр Лось – был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, а именно организовывал двух водителей и киллера. Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.

В сентябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины". Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин РФ Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск в Украине.

Досудебное расследование по делу об убийстве Вороненкова было завершено в мае 2018 года, объявлено о подозрении организатору и пятерым соучастникам. Летом 2018 года обвинительный акт был направлен в Шевченковский райсуд Киева. 7 августа суд по итогам предварительного заседания вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных. 18 октября суд начал рассмотрение по существу уголовного производства по обвинению Тарасенко и Лося в соучастии в убийстве Вороненкова.

Источник