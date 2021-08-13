Трое больных штаммом "Дельта" скончались на Винниччине

Об этом заявил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов в Facebook

В частности, "Дельта" унесла жизни мужчины и женщины из Гайсинского района – обоим было по 83 года. Также умер 73-летний мужчина из Винницкого района.

Борзов также сообщил, что опасный штамм обнаружили у 13-летнего подростка.

Председатель рассказал, что из 150 случаев коронавируса, о которых ранее сообщил главный санврач Игорь Кузин, 25 были обнаружены в Винницкой области.

Он также предположил, что "Дельту" мог из России завести мужчина, которого три недели назад госпитализировали в больницу.

Напомним: В Житомирской области обнаружили первые 20 случаев коронавируса штамма "Дельта", одна больная умерла.

На Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания коронавирусом штамма "Дельта".

Накануне в Чернигове обнаружили первые два случая инфицирования указанным штаммом.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что среди невакцинированных наблюдается высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта".

Еще 5 августа Кузин сообщил, что в Украине уже более 150 случаев инфицирования штаммом "Дельта".

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