Офис генпрокурора проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"Информация о пребывании подозреваемого на территории Княжества Монако, распространенная в средствах массовой информации, Офисом генерального прокурора сейчас проверяется. По данным стороны защиты, подозреваемый сегодня вечером должен прибыть в Украину и намерен появиться к прокурору и следователю", - сообщили в ведомстве.

При этом в Офисе генпрокурора заверили, что "в случае подтверждения нарушения подозреваемым возложенных на него обязательств, прокурор будет инициировать перед судом вопрос об изменении избранной меры пресечения на более строгую".

В ведомстве пояснили, что постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 5 июля 2021 было удовлетворено ходатайство защитника подозреваемого об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с наличием у подозреваемого многочисленных хронических заболеваний, что подтверждается прилагаемой к ходатайству медицинской документацией.

Таким образом, как отметили в Офис генпрокурора, к Рудьковскому была применена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 30 июля подозреваемый обратился к процессуальному руководителю в уголовном производстве с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в г.Вена (Австрия) в период с 5 по 21 августа 2021 года.

"Процессуальный руководитель рассмотрел это ходатайство и с учетом установленных следственным судьей Печерского районного суда…. фактов наличия у подозреваемого хронических заболеваний, 2 августа 2021 года предоставил ему разрешение на выезд в этот период исключительно в город Вена Республики Австрия с целью получения квалифицированной медицинской помощи", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, 25 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители раскрыли похищение бывшего руководителя частной газодобывающей компании "Нафтогазвыдобування", народного депутата Семинского. В рамках производства уведомлены о подозрении пять лиц, причастных к указанным преступлениям по ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Экс-министру транспорта и связи (2006-2007 гг.) Николаю Рудьковскому вручили подозрение как организатору похищения главы "Нафтогазвыдобування", народного депутата Семинского. Подозрение выдвинуто по ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.27 ч.2. ст.127 (пытки), ч.3 ст.27 ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Семинского похитили в феврале 2012 года. Злоумышленники устроили подставное ДТП, после чего схватили его и в течение трех лет удерживали. После похищения руководителя "Нафтогазвыдобування" между его бизнес-партнерами начался конфликт из-за распределения акций компании.

В мае 2015 года похитители отпустили Семинского.

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