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В Турции в ДТП с автобусом погибли 14 человек

09.08.2021 / 17:56
Пассажирский автобус перевернулся на западе Турции утром 8 августа, погибли по меньшей мере 14 человек и ранены 18.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

Автобус вышел из-под контроля водителя и перевернулся на шоссе, когда направлялся в Эдремит в западной провинции Балыкесир.

18 раненых пассажиров доставили в ближайшие больницы.

Несмотря на то, что спасатели и бригады скорой помощи были направлены на место аварии сразу 11 человек погибли на месте.

Продолжается следствие для установления причин аварии.

Источник

ДТП, Турция
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