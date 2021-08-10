Лукашенко о завершении срока президентства: "скоро, очень скоро"

"Скоро, очень скоро", - заявил Лукашенко на пресс-конференции 9 августа, комментируя сроки завершения своего президентства в ответ на вопрос журналиста о возможном преемнике.

В то же время президент отметил, что о конкретных сроках "гадать не надо".

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