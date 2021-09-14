Войти | Зарегистрироваться
14:15

вторник,
14 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

В результате ДТП в Турции 35 украинцев получили травмы, водитель-гражданин Турции погиб на месте - МИД

14.09.2021 / 13:19
В понедельник, 13 сентября, утром вблизи турецкого города Ментеше (провинция Мугла) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса, в результате которого 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации, в автобусе находился 41 гражданин Украины. 35 украинских туристов получили травмы легкой и средней тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз жизни нет", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" 13 сентября.

Спикер указал, что, вероятно, водитель - гражданин Турции - не справился с управлением из-за сердечного приступа. "Он погиб на месте аварии", - добавил он.

Николенко отметил, что консульство Украины в Анталии взаимодействует с турецкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, установило связь с туроператором и страховой компанией, которая должна покрыть расходы на лечение.

"Консул также планирует посетить в больнице пострадавших украинцев, чтобы предоставить им консульскую помощь", - добавил он.

Ранее ряд турецких СМИ сообщили, что в районе Мугла водитель туристического автобуса потерял управление из-за сердечного приступа и столкнулся со школьным автобусом.

По данным издания olumhaberi.com, водитель туристического автобуса погиб на месте, пострадали 7 школьников и 41 турист.

Источник

ДТП, Турция
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 сентября
13 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.