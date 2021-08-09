В Италии прошли многотысячные протесты против COVID-паспортов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Тысячи противников "зеленых паспортов" собрались в Милане против обязательства, действует с 6 августа, демонстрировать свидетельство о вакцинации, чтобы сидеть в барах и ресторанах, посещать спортзал или музее.

Демонстранты собрались на площади Скала, где находится штаб-квартира муниципалитета Милана. Многие протестующие носили звезду Давида с надписью "не привиты". Во время марша по улицам города демонстранты скандувады лозунги против журналистов, вирусологов, правительства ..

Новая демонстрация против "зеленых паспортов" прошла в центре Рима. Около 1500 человек на Пьяцца-дель-Пополо во второй половине приняли участие в сидячем протесте.

Около ста участников движений "No Vax" и противников "зеленого паспорт" собрались в Неаполе на площади Данте, откуда - в гармонии с другими итальянскими городами - подобные демонстрации также начались в последние недели, опять же в субботу. Протестующие скандировали такие лозунги, как "Руки от детей" и "Стыд, позор". Они также просят, чтобы их принял губернатор Кампании Винченцо Де Лука.

Несколько десятков человек собрались на площади Сан -Фиренце в столице Тосканы, чтобы протестовать против обязательства иметь зеленый паспорт. Участники инициативы, о которой сообщили полицию и получили соответствующее разрешение, демонстрировали многочисленные плакаты с надписями, которые утверждали о свободе выбора вакцин и возражения против использования зеленого паспорта.

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