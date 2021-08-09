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В Минздраве прокомментировали информацию о возможности локдауна с 4 сентября

09.08.2021 / 12:18
Сейчас власти не планируют вводить локдаун, а будут придерживаться адаптивного карантина.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«По отношению к очередному локдауну мы используем и будем продолжать использовать адаптивный карантин. Адаптивный карантин - это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им вводить противоэпидемические мероприятия. Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленные сроки », - отметил Кузин.

Он отметил, что согласно мировому опыту, в конце осени и в начале зимы большинство стран усиливают карантин. Впрочем, Кузин опровергает сообщения некоторых СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

«Нет, это неправда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, или те, в отношении которых мы более тщательно будем отслеживать контакты или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4-го или 5-го сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет», - заявил главный санитарный врач.

Источник

коронавирус, локдаун
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