В Минздраве прокомментировали информацию о возможности локдауна с 4 сентября

Об этом в интервью Радио Свобода сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«По отношению к очередному локдауну мы используем и будем продолжать использовать адаптивный карантин. Адаптивный карантин - это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им вводить противоэпидемические мероприятия. Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленные сроки », - отметил Кузин.

Он отметил, что согласно мировому опыту, в конце осени и в начале зимы большинство стран усиливают карантин. Впрочем, Кузин опровергает сообщения некоторых СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

«Нет, это неправда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, или те, в отношении которых мы более тщательно будем отслеживать контакты или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4-го или 5-го сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет», - заявил главный санитарный врач.

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