Войти | Зарегистрироваться
12:16

понедельник,
09 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Запорожской области появится новый храм УПЦ

09.08.2021 / 12:05
В Запорожской области появится новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
По словам владыки, создание храма «будет объединять не только нынешнее поколение православных людей, но и тех, кто будет жить на этой земле через многие сотни лет»
В Запорожской области в Энергодаре появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Луки Крымского. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, чин на основание храма совершил митрополит Лука. «Храм для верующего человека - это то место, где почивает благодать Божья. Это не только дом Божий, но и наш с вами дом, куда мы будем спешить со своими радостями и своими печалями. Здесь мы будем находить и исцеление, и радость, и утешение. Здесь мы сможем все рассказать Господу и получить от Него великую милость, получить благодать. И чем больше будет храмов на нашей земле, тем спокойнее и мирнее будет наша жизнь. Будем же спешить в наши храмы и наполнять их своими детьми. Будем учить их и становиться для них примером. Будем делать всё, чтобы они подражали нам так, как мы подражаем Господу», - пожелал митрополит Лука. По словам владыки, создание храма «будет объединять не только нынешнее поколение православных людей, но и тех, кто будет жить на этой земле через многие сотни лет». Как сообщалось ранее, в Нежинской епархии освятили Никольский храм Свято-Николаевского Пустынно-Рыхловского женского монастыря УПЦ.
Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 августа
8 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.