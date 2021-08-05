Зеленский назначил главой Черниговской области Чауса

Об этом сообщает Офис президента со ссылкой на указ № 343/2021

Сообщается, что во время встречи в ОПУ Зеленский вручил Чаусу служебное удостоверение и пожелал успеха в работе на новой должности.

Для справки: Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года. Имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА работал заместителем гендиректора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".

Напомним: 28 июля Кабинет министров согласовал назначение на должность председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

15 октября 2020 года президент Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской областной госадминистрациы 29-летнюю Анну Коваленко.

Коваленко – жена бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака.

27 июля стало известно, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уходит с должности, на его месте будет Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

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