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Председатель Харьковского облсовета подозревается в получении 1 млн грн неправомерной выгоды

05.08.2021 / 10:14
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении 1 млн грн неправомерной выгоды.

"4 августа 2021 года прокурор САП по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора совместно с детективами НАБУ сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн. … Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, в начале 2021 года председатель Харьковского областного совета в сговоре со своим заместителем требовал и получил неправомерную выгоду в 1,05 млн грн за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет.

В течение первого полугодия 2021 года чиновники получили указанную сумму средств четырьмя траншами, в том числе при посредничестве сообщника адвоката.

Чиновнику инкриминируется ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

В свою очередь заместитель главы Харьковской ОГА и депутат облсовета от "Слуги народа" Роман Семенуха на своей странице в Facebook сообщил, что в среду вечером должно состояться внеочередное заседание фракции, на котором будет рассмотрен вопрос об исключении из нее председателя облсовета Артура Товмасяна.

"Председателем фракции "Слуга народа" в Харьковской областной Раде Игорем Захарченко инициировано внеочередное заседание фракции сегодня на 16:00. На рассмотрении - вопрос об исключении Товмасян из состава фракции "Слуга народа", а также инициирование внеочередной сессии Харьковского областного совета", - написал Семенуха.

Как сообщалось, 22 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали замглавы Харьковского облсовета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката при получении 350 тыс. грн - последней части из взятки в 1 млн. 50 тыс. грн. За эту сумму фигуранты обещали оставить на должности директора коммунального предприятия. Тогда же ряд местных телеграм-каналов сообщил, что задержан также и глава облсовета Артур Товмасян.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю главы облсовета и его сообщнику в виде содержания под стражей, установив залоги в сумме 4,75 млн. грн и 713,7 тыс. грн соответственно. 26 июля Товмасян опроверг информацию о своем задержании, однако подтвердил, что детективы НАБУ проводили обыски как в помещениях облсовета, так и у него дома.

Как известно, председателем Харьковского областного совета является Артур Товмасян.

Источник

Харьковский областной совет, Артур Товмасян
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