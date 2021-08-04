Японские ученые обнаружили новую опасность штамма Delta

Об этом сообщает NHK.

Ученые искусственно создали вирусы с мутацией P681R, которая, по их словам, является характерной мутацией варианта «Дельта».

Известно, что инфицирование коронавирусом ведет к распаду клеток, которые затем сливаются друг с другом в так называемую многоядерную клеточную структуру.

Ученые провели эксперименты и обнаружили, что эти многоядерные клеточные структуры, образующиеся в результате заражения штаммом «Дельта», были в 2,7 раза крупнее, чем структуры, образующиеся при заражении другими штаммами коронавируса.

По словам ученых, чем крупнее эти структуры, тем более патогенен вирус. Группа намерена продолжать исследования новых штаммов.

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