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Во Франции растет число больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии

03.08.2021 / 16:19
Число госпитализированных с заражением COVID-19 больных, в том числе в отделениях интенсивной терапии, продолжало расти в минувшее воскресенье во Франции, сообщает телеканал BFMTV.

По данным национального агентства общественного здравоохранения Sante publique France, за минувшие сутки число госпитализированных больных достигло 7 581 при 7 409 накануне и 6 843 неделю назад.

В отделениях интенсивной терапии, принимающих наиболее тяжелых больных, в воскресенье насчитывалось 1 137 пациентов. За сутки до этого их было 1 099 и 886 неделю назад.

Агентство отмечает, что этот показатель по данным на 7 июля был ниже 1 тыс., а затем начал рост.

Вместе с тем в минувшую субботу в акциях протеста против планов властей Франции в рамках борьбы против COVID-19 ужесточить меры контроля, в частности расширить спектр действия "санитарных паспортов", по данным МВД страны, приняли участие 204 090 человек. В том числе в Париже протестовали 14 250 человек.

Помимо Парижа, манифестации были организованы и в других крупных французских городах: Марселе, Лионе, Ницце, Монпелье.

СМИ Франции также сообщили в понедельник, что число получивших хотя бы первую дозу вакцины превысило в стране 41 млн.

Источник

коронавирус, Франция
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