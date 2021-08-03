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Непогода в Китае унесла жизни более 300 человек

03.08.2021 / 17:52
Вследствие проливных дождей в китайской провинции Хэнань с 16 июля погибло уже по меньшей мере 302 человека.

Об этом сообщает CGTN в Твиттере.

По данным местных властей, еще 50 человек пропали без вести.

Ранее сообщалось о 71 погибшем.

В общей сложности от дождей в провинции пострадали более 13 млн человек.

Непогода поразила также южную провинцию Гуандонг, сотни тысяч жителей которой были вынуждены перебраться в убежища.

Источник

непогода, Китай
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