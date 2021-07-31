Бурмич о деле Медведчука: Это политическое преследование лидера украинской оппозиции, который говорит правду украинскому народу

Об этом в ходе пресс-конференции заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

Он подчеркнул, что это также препятствование депутатской деятельности Медведчука.

"Это препятствие депутатской деятельности лидера партии, лидера украинской оппозиции, который говорит правду украинскому народу, изобличая преступления власти и отдельных ее представителей. Это не суд, это судилище. И это все прекратится. Потому, что даже их партнеры, о которых они говорили: "Наши партнеры дают нам деньги", "наши партнеры нас направляют", они сейчас наши партнеры. Были ваши партнеры - а стали наши партнеры. Потому, что они сегодня за выполнение Минских договоренностей, за выполнение формулы Штайнмайера. И мы, "Оппозиционная платформа - За жизнь", уже вместе с нашими новыми партнерами заставим власть принести мир и справедливость в нашу стране. И я уверен, что Виктор Владимирович Медведчук будет на свободе. И каналы, незаконно закрытые, будут работать. И весь украинский народ будет знать правду из первых уст по каждому вопросу. Мы принесем мир в страну, мы принесем экономическое процветание, создание рабочих мест. Мы прекратим грабительские тарифы, мы восстановим законность и правовые законные расследования. И те, кто нарушал закон все это время - никуда вы не денетесь - ни на Эвересте, ни в Марианской впадине. Везде достанем и посадим", - подчеркнул Бурмич.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул , что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения в отношении его домашнего ареста.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.