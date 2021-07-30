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Ляшко о привязке работы школ к вакцинации: такие инициативы будут и в дальнейшем

30.07.2021 / 14:47
Требование о вакцинации персонала для работы определенных заведений при ужесточении карантина в Украине могут появиться не только в отношении школ.

Но на сегодня о принудительной вакцинации речи не идет.

Об этом шла речь на пресс-конференции министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, на сегодня вакцинация в Украине является добровольной и бесплатной, вакцины достаточно, нужно желание прийти и сделать прививку.

"Мы правительством одобрили изменения в постановлении о карантине, которыми предусмотрели одну такую особенность, - учебные заведения, когда область будет переходить из "зеленой" зоны в "желтую", "оранжевую" или "красную", смогут работать … если более 80% педагогического состава вакцинировано против COVID-19. Такие инициативы, я думаю, будут появляться и в дальнейшем", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала нового учебного года при ужесточении карантина смогут работать только те школы, в которых вакцинированы от COVID-19 не менее 80% учителей.

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коронавирус, вакцинация, Ляшко
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