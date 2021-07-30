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На Буковине апеляционный суд отменил незаконное решение о перерегистрации храма УПЦ

30.07.2021 / 14:45
На Буковине апеляционный суд отменил незаконное решение о перерегистрации храма УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Община УПЦ в Задубровке пережила штурм и попытку захвата храма, три года круглосуточно верующие стоят на страже святыни

Черновицкий апелляционный суд отменил незаконное решение Заставневского районного суда от 12 мая, которым было фактически узаконено незаконную перерегистрацию прихода Украинской Православной Церкви в пользу ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу церковной общины в Фейсбук, 12 мая Заставневским районным судом было принято решение, согласно которому рейдерский захват религиозной общины УПЦ в селе Задубровка был фактически узаконен в пользу ПЦУ путем внесения изменений в Устав религиозной общины.

Прихожане УПЦ села Задубровка, не соглашаясь с указанным решением, подготовили и направили в суд апелляционные жалобы, в которых просили отменить решение, закрыть производство, а дело направить в Хозяйственный суд города Киева.

Как сообщалось ранее, община УПЦ в Задубровке пережила штурм и попытку захвата храма, три года круглосуточно верующие стоят на страже святыни.

 

Источник: Inpress.ua
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