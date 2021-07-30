Янукович не является подозреваемым в "деле Межигорья", утверждают его адвокаты

Это утверждают в адвокатском объединении "Aver Lex", комментируя сообщение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Решениями Печерского районного суда от 08.10.2018 и 07.02.2018 однозначно установлено, что ни Виктор Янукович, ни Александр Янукович не являются подозреваемыми в этом деле – им не только не вручены подозрения, но и сами подозрения судом признаны необоснованными. НАБУ, называя наших клиентов подозреваемыми, распространяет заведомо неправдивую информацию, которая должна быть немедленно опровергнута", - отметил адвокат "Aver Lex" Виталий Сердюк.

Он также напомнил, что 26 октября 2020 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС), а 19 января 2021 года Апелляционная палата ВАКС уже пресекала попытки НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) избрать меры пресечения в виде заочного взятия под стражу Виктору и Александру Януковичам по этому делу.

Как сообщалось, НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру. "Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - сообщила пресс-служба НАБУ в Телеграмм-канале в среду.

Действия экс-президента и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. А.Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Имущество резиденции "Межигорье" арестовал Печерский районный суд Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

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