Зеленский подписал указ о праздновании в Украине Дня молодежи 12 августа

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №333/2021 подписан "с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждения ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений".

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

При этом утрачивает силу указ президента от 22 июня 1994 года №323 "О Дне молодежи", согласно которому этот праздник отмечался в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня.

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