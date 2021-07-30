В Минздраве напомнили, что штамм Delta снижает эффективность вакцин

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Научно доказано, что есть снижение эффективности вакцины Pfizer с 93% до 88% и AstraZeneca - с 66% до 60%. Речь идет об эффективности против госпитализаций. Конечно, показатели по симптоматическому течению коронавируса будут немного выше. Однако снижение эффективности вакцины действительно происходит - в среднем на 10%, и это подчеркивает ВОЗ ", - отметил он.

Кузин добавил, что по сообщениям других стран, в частности Великобритании, регистрируется довольно много вспышек штамма "Дельта" в заведениях образования и среди путешественников. Определенная часть вспышек была зарегистрирована в рабочих коллективах с большой прослойкой невакцинированных людей.

Кроме того, по словам Кузина, штамм "Дельта" является на 50% более трансмиссивным, то есть быстрее передается.

"Он приводит к большему количеству госпитализаций - почти в 2,6 раза чаще, чем "Альфа", и к большей потребности в неотложной помощи - примерно в 1,6 раза", - отметил главный санврач.

Он добавил, что в среднем "Дельта" замещает штаммы, которые уже циркулируют на территории страны, за 4 недели.

Напомним, по состоянию на 28 июля в Украине подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом штамма "Дельта".

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