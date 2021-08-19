Войти | Зарегистрироваться
15:36

четверг,
19 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Вакцинация защищает от тяжелого течения при заражении "Дельта" штаммом - ВОЗ

19.08.2021 / 14:46
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерти от штамма "Дельта".

Штамм коронавируса выявили в 148 странах.

Об этом шла речь на заседании ВОЗ.

"Если вы посмотрите на статистику, которая нас действительно беспокоит, а именно по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям, то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев. Это верно и в отношении штамма "Дельта", - заявила Сваминатан.

Источник

коронавирус, вакцинация, ВОЗ, Дельта
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.