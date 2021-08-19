Вакцинация защищает от тяжелого течения при заражении "Дельта" штаммом - ВОЗ

Штамм коронавируса выявили в 148 странах.

Об этом шла речь на заседании ВОЗ.

"Если вы посмотрите на статистику, которая нас действительно беспокоит, а именно по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям, то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев. Это верно и в отношении штамма "Дельта", - заявила Сваминатан.

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