Рейтинг одобрения деятельности Байдена опустился ниже 50% впервые с его прихода к власти - опросы

Согласно опросам, положительно работу Байдена как президента страны оценивают в среднем 49,3% респондентов. 44,2% заявили, что не одобряют его деятельность. Остальные не определились с ответом.

Отмечается, что впервые с того момента, как Байден пришел к власти, его рейтинг упал ниже 50%.

Американские СМИ указывают, что рейтинг американского лидера упал на фоне ситуации с выводом военных США из Афганистана и с растущей заболеваемостью коронавирусом в США.

Сайт FiveThirtyEight анализирует и объединяет данные нескольких опросов, на их основе и при помощи специального алгоритма он показывает собственную статистику.

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