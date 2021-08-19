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Президент Афганистана после бегства из страны находится в ОАЭ

19.08.2021 / 15:17
Президент Афганистана Ашраф Гани находится в Объединенных арабских Эмиратах, о чем сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Об этом сообщает МИД ОАЭ

Дословно: "Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям".

Напомним: В Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".

Президент Афганистана Ашраф Гани в сопровождении руководителя своей администрации и советника по нацбезопасности уехал из страны и направился в Таджикистан.

Позже Гани заявил, что сделал все, чтобы предотвратить кровопролитие в Кабуле – так он объяснил свой побег.

Источник

Афганистан, Ашраф Гани
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