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В УПЦ рассказали о главной цели Крестного хода в День Крещения Руси

30.07.2021 / 12:40
В УПЦ рассказали о главной цели Крестного хода в День Крещения Руси
Источник: Центр информации УПЦ
Мы идем по улицам Киева не для того, чтобы продемонстрировать свою силу, а для того, чтобы показать и самим увидеть свое духовное величие и единство душ

Большой Крестный ход Украинской Православной Церкви в День Крещения Руси имеет одну цель - свидетельство верности Богу и Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Крестный ход является Великим потому, что имеет в своей основе только одно желание - быть с Богом и свидетельствовать о вере в Него. Вообще, никакой другой цели любой Крестный ход никогда не имел и иметь не будет», - отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что попытки отдельных политиков увидеть в многотысячном Крестном ходе УПЦ политические мотивы «вызывают только одно удивление, поскольку Церковь постоянно подчеркивает свой аполитичный характер».

«Мы идем по улицам Киева не для того, чтобы продемонстрировать свою силу, а для того, чтобы показать и самим увидеть свое духовное величие и единство душ. Единственные слова, которые звучат в этот день наших уст, это слова молитвы, а не политических лозунгов. И продиктованы они природой самой Церкви, поэтому по-другому быть просто не может», - сказал архиерей.

Епископ Виктор подчеркнул, что за менее, чем 10 лет количество участников Крестного хода многократно выросло, но истинное величие Церкви измеряется не количественными показателями.

«Величие Церкви измеряется не количественными показателями. Так же, как и величие того или иного святого связана не с его местом в церковной иерархии, а совсем другими причинами. Одна из них - проповедь Евангелия и собственный жизненный пример общения с Христом. Великими мы считаем тех святых, которые просветили верой в Бога других людей. Которые свидетельствовали о Воскресении Христа так, что в это свидетельство поверили те, кто никогда Христа не знал. Величие в глазах Божьих, величие Церкви ничего общего с величием земным нет. Крестный ход в Киеве уже стал Великим, так как благодаря ему десятки, сотни и тысячи украинцев нашли свой путь ко Христу», - подытожил владыка.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
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