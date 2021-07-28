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В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ и "Украинская стратегия" – соцопрос

28.07.2021 / 09:42
Пять политический партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля.

Партию "Слуга народа" готовы поддержать 24,1% тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 14,3% респондентов, за "Батькивщину" - 12,8%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%.

При этом ряд партий имеют близкий к 5%-му барьеру рейтинг: Радикальная партия и партия "Наши" набрала бы по 4,8% голосов определившихся с выбором респондентов, "УДАР Виталия Кличко" - 4,3%, партия "Сила и честь" - 4,1%, "Свобода" - 3,4%.

Партию Шария готовы поддержать 2,6% определившихся с выбором, "Голос" – 2%, Объединение "Самопомич" – 1,7%, партию "За майбутне" – 1,2%, все остальные партии вместе взятые 2,4%.

5,8% из общего количества опрошенных не намерены принимать участия в голосовании, 7,4% затруднились с ответом.

В ходе исследования методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных регионах Украины; выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 - не более 2%.

Источник

опрос, ВР
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